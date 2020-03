Net na zijn 101ste verjaardag raakte hij besmet, nu is hij oudste patiënt die coronavirus overwon KVE

05 maart 2020

15u43

Bron: Daily Mail 0 Een Chinese man had net 101 kaarsjes uitgeblazen toen hij bleek besmet te zijn met het nieuwe coronavirus. Na een week behandeling werd hij woensdag uit het ziekenhuis van Wuhan ontslagen. Nu is de kranige man de oudste patiënt die de ziekte heeft overwonnen.

De man testte in februari positief, net na zijn 101ste verjaardag. Hij had milde symptomen en herstelde volledig na een week behandeling. De man, waarvan enkel zijn voornaam ‘Dai’ werd bekendgemaakt, zag er volgens Chinese media “zeer energiek” uit toen hij het hospitaal verliet.

“Hij sprak tijdens zijn behandeling vaak over zijn 92-jarige echtgenote. De oude man zei dat hij snel beter moest worden, zodat hij naar huis kon gaan om voor haar te zorgen”, verklaarde hoofdverpleger Li Lai. Na zijn herstel moet Dai uit voorzorg nog twee weken in quarantaine. Tijdens die periode zal hij nauwgezet worden opgevolgd.

Nieuwe recordhouder

De man is drie jaar ouder dan de vorige recordhoudster die het virus overwon. Het ging toen om een 98-jarige vrouw. Zij was kritiek toen ze vorige maand in het ziekenhuis werd opgenomen, maar haalde het uiteindelijk toch.

Wereldwijd zijn er ondertussen meer dan 95.000 besmettingen, maar meer dan 53.000 mensen zijn al genezen verklaard.

