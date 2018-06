Net na migratieakkoord EU: drie baby's verdronken voor Libische kust kg ttr

29 juni 2018

13u52

Bron: Belga, ANP 349 Mogelijk zijn zo'n honderd migranten verdronken voor de kust van Libië nadat hun boot kapseisde. Dat hebben de Libische zeemacht en kustwacht vandaag laten verstaan. Onder de slachtoffers zijn drie baby's en drie kinderen tussen 4 en 12 jaar oud. Opgelet: de foto onderaan het artikel is schokkend.

De kustwacht kon zestien overlevenden van de boot redden, net ten oosten van de hoofdstad Tripoli. Volgens de overlevenden hebben drie baby's en drie kinderen tussen 4 en 12 jaar oud het alvast niet gehaald, evenals 10 tot 15 vrouwen. Hun lichamen werden uit het water opgevist. Er zouden ongeveer 120 migranten, hoofdzakelijk Afrikanen, aan boord geweest zijn.

De boot was voor zonsopgang uitgevaren bij de Libische kuststad Garaboulli, 50 km ten oosten van Tripoli. Enkele uren later was er een explosie aan boord en de motor vloog in brand, waarop het schip water maakte en zonk. De overlevenden probeerden zich vast te klampen aan bidons.

Daarnaast onderschepte de kustwacht ook twee migrantenboten met tweehonderd mensen aan boord.

Overvolle bootjes

Libië is een van de belangrijkste vertrekpunten voor migranten die over zee naar Europa proberen over te steken. Smokkelaars sturen ze dikwijls in overvolle, gammele bootjes de zee op.

Akkoord EU

Amper enkele uren voor het drama besliste de Europese Unie om centra in te richten voor migranten die op zee gered zijn. In die centra zullen economische migranten van vluchtelingen gescheiden worden.

Aylan

De onderstaande schokkende foto doet denken aan Aylan, de driejarige Syrische jongen van 3 die in 2015 verdronk voor de Turkse kust. De foto stuurde een schokgolf de wereld rond.