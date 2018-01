Net echt: simulator laat kinderen schutter spelen op school Karolien Koolhof

13u17

Bron: AP 0 Screenshot Spelers kunnen in de rol van de schutter kruipen. Bijna een derde van alle schietpartijen in Amerika vindt plaats op scholen en dus besloten die scholen dat het tijd werd om zich daar beter tegen te wapenen. Met behulp van een simulator oefenen zowel leraren als leerlingen nu op wat ze moeten doen om zo'n schietpartij te overleven. Leerlingen kunnen daarbij ook zelf de schutter spelen.

Een schutter die zich een weg baant door de deuren van een basisschool en vervolgens om zich heen begint te schieten in de gang. Kinderen die rennen voor hun leven en leraren die snel moeten besluiten: barricadeer ik de deur of vlucht ik samen met de leerlingen? Het zijn slechts enkele ingrediënten van de door het Amerikaanse leger ontwikkelde Enhanced Dynamic Geo-Social Environment (EDGE), een simulator voor schietpartijen.



Hoofdontwikkelaar Tamara Griffith wijst op het belang van de simulator, nu de rol van leraren langzaam verandert: "Leraren hebben niet zelf gekozen voor de rol waarin de kogels hen om de oren vliegen. Maar die wordt helaas wel werkelijkheid. Wij willen leraren daarom leren om te reageren als hulpverleners."

Opnames van echte schietpartijen

In de simulator kun je kiezen voor verschillende rollen, zoals die van leraar, leerling, politieagent, maar ook de rol van de schutter zelf. Volgens projectmanager Bob Walker is dat bewust zo: "We moeten ons zowel zorgen maken om volwassenen als om kinderen als mogelijke schutter." De ontwerpers beluisterden opnames van echte schietpartijen en spraken met de moeder van een omgekomen leerling, om het allemaal nog echter te maken. Walker: "Zodra je de kinderen hoort schreeuwen, wordt het heel erg echt."



Volgens Griffith is de simulator zeker geen prettige ervaring, maar wel een noodzakelijke: "Hoe meer ervaring je hebt, hoe beter je kansen op overleving. Dit stelt ons in staat om te oefenen en dingen uit te proberen, te leren wat werkt en wat niet." Uiteindelijk moet de simulator zorgen dat scholen beter voorbereid zijn op een schietpartij: "We kunnen zo veel doden voorkomen, mensen beter voorbereiden en scholen een veiligere omgeving maken als we deze tool in handen kunnen geven van de juiste mensen."

