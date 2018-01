Net als in de film: nog even een romantische kus onder de lichten van de helikopter en dan plat op de buik voor de politie ADN

13u34 1 ABC News Het lijkt wel het slot van één of andere ‘Bonnie and Clyde’-achtige film, maar het zijn wel degelijk beelden van een politieachtervolging in Arizona. Daar zette de politie gisterenavond de jacht in op een gestolen auto, wat leidde tot een razendsnelle achtervolging én een Hollywoodkus, allemaal live op televisie te volgen nadat lokale nieuwscrews een helikopter de lucht hadden ingestuurd.

A high-speed chase in Arizona ended with a kiss before police took this pair of suspects into custody. https://t.co/aseSXavMM0 pic.twitter.com/ltxO3Km288 ABC News(@ ABC) link

De 35-jarige Dustin Perkins en de 29-jarige Lovida Flores sloegen op de vlucht toen agenten opmerkten dat het koppel in een gestolen SUV rondreed. Het paar reed daarop dwars door een hek en probeerde de politie af te schudden op ruig terrein. Nadat ze hun voertuig vastreden op stenen, sprongen ze uit de auto probeerden ze al lopend weg te komen. Maar al snel beseften ze dat het game over was. Ze liepen weer in elkaars richting en gaven elkaar een knuffel en een passionele kus, om zich dan over te geven. De twee worden aangeklaagd voor vluchten na een misdrijf, roekeloos rijden en autodiefstal.