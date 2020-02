Net als in de film ‘La vita è bella’: Syrische vader en dochtertje lachen luidkeels wanneer bom valt ttr

18 februari 2020

16u36

Bron: sky news 28 Abdullah Mohammad woont samen met zijn gezin in de Syrische provincie Idlib, het laatste bolwerk van rebellen en jihadisten. De man maakt van de gruwelijke explosies een spel om zijn 3-jarige dochter Salwa te beschermen tegen een trauma. Zijn oplossing wanneer er een bom valt? Samen met het meisje luidkeels lachen, zo is te zien in een video.

Mohammad verliet door de vele bombardementen samen met zijn gezin zijn huis in Saraqib, een Noord-Syrische stad in de provincie Idlib. Ze wonen momenteel in het huis van een vriend in Sarmada, maar ook die regio ligt onder vuur. In een poging zijn dochtertje te beschermen tegen een trauma, maakte de vader van de angstaanjagende geluiden een spel. Mohammad liet zijn dochtertje geloven dat het niet om bommen, maar wel om onder meer vuurwerk en een vliegtuig gaat.

“Een kind begrijpt de oorlog niet”, aldus Mohammad aan Sky News. “Ik besliste om van deze nachtmerrie een spel te maken om te verhinderen dat Salwa getraumatiseerd raakt. Ik wil niet dat ze ziek wordt door angst.” In de video, waarin het oorlogsgeweld in schril contrast staat met de onschuld van een kind, lacht Salwa luidkeels om het geluid van een ontploffing.



De video doet sterk denken aan ‘La vita è bella’, een Oscarwinnende film uit 1997 over een vader die samen met zijn zoontje wordt opgesloten in een concentratiekamp tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vader Guido (gespeeld door Roberto Benigni, die ook de film regisseerde) kon zijn zoontje Giosuè overtuigen dat het kamp een spel is.

Cijfers

Sinds begin dit jaar zijn in het noordwesten van Syrië bijna driehonderd burgers om het leven gekomen door luchtaanvallen. Dat maakten de Verenigde Naties (VN) vandaag bekend. Ongeveer 93 procent van die aanvallen werd uitgevoerd door het Syrische regeringsleger van president Bashar al-Assad en zijn bondgenoten, waaronder Rusland.

Sinds december zijn ongeveer 900.000 burgers, vooral vrouwen en kinderen, gevlucht voor het geweld. Zij trekken massaal richting de grens met Turkije, dat troepen heeft gestationeerd bij observatieposten in Idlib. Sinds 2011 woedt in Syrië een burgeroorlog. Het grootste deel van het land is weer in handen van Assad. De oorlog heeft al aan honderdduizenden mensen het leven gekost. Miljoenen zijn op de vlucht geslagen.