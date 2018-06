Nergens in Europa zo veel stemmen voor Erdogan als in België TT

25 juni 2018

12u26

Bron: Daily Sabah, Reuters 502 De verkiezingsoverwinning van de Turkse president Erdogan werd ook in ons land gevierd, met onder andere chaos en opstootjes in Heusden-Zolder . De Belgische Erdogan-aanhangers hadden ook reden om te feesten, zo blijkt uit de volledige resultaten van de buitenlandse stemmen. Nergens in Europa haalde Erdogan procentueel zo veel stemmen als in ons land.

Net geen 75 procent van de Belgische Turken stemde bij de presidentsverkiezingen op Erdogan, zo blijkt uit de officiële resultaten uit het buitenland. In geen enkel Europees land haalde Erdogan zo'n hoge score (zie kaart en grafiek). In het Antwerpse kiesbureau stemde zelfs 79 procent van de opgekomen kiezers voor Erdogan, in Brussel 69,7 procent. Er waren 142.463 Belgische kiezers en de opkomst lag op 53,6 procent. De Turkse kiezers konden van 15 tot en met 19 juni in Brussel of Antwerpen stemmen.

Enkel in Nederland (72,8 procent) en Oostenrijk (72,1 procent) haalde Erdogan nog meer dan 70 procent. In Duitsland, het land met het grootste aantal Turkse kiesgerechtigden - bijna anderhalf miljoen - kreeg Erdogan 65 procent van de stemmen achter zich. En ook in Frankijk, Denemarken en Noorwegen ging meer dan de helft van de stemmen naar Erdogan.

Betere score in buitenland

Over het algemeen deed Erdogan het in het buitenland flink beter dan in Turkije zelf. Alle buitenlandse stemmen samengeteld kwam de president op 59,6 procent, terwijl hij in het binnenland 52,4 procent kreeg. In Libanon (94,0 procent) en in Jordanië (77,5 procent) scoorde Erdogan het best.

Ook de uitslag van de parlementsverkiezingen duidt op een grote steun voor Erdogan in België. Zijn partij (AKP) haalde in ons land 64,35 procent van de stemmen. Dat is ruim boven de 42,6 procent die de partij in totaal haalde.

De belangrijkste oppositiekandidaat, Muharrem Ince, kreeg in België 15 procent, de Turks-Koerdische kandidaat Selahattin Demirtas 6,6 procent. Ince haalde de hoogste scores in de Verenigde Staten, Ierland, Spanje en Polen. Erdogan kon daar nog geen 20 procent scoren. Demirtas deed het dan weer goed in Irak (met een grote Koerdische vertegenwoordiging), Finland, Zweden en Zwitserland.

Gelijkaardig aan uitslag referendum

Ook bij het referendum over de grondwetswijziging die Erdogan meer macht gaf, vorig jaar, waren de Belgen bij de grootste 'ja'-stemmers. Terwijl het ja-kamp in Turkije zelf afklopte op 51,2 procent, liep dat in België op tot 77,1 procent.

En ook in de andere landen waar Erdogan gisteren hoog scoorde, werd toen vooral ja gestemd, zoals in Oostenrijk (73,2%), Nederland (70,3%) Frankrijk (65,2%), Duitsland (63%) en Denemarken (60,6%).

FPÖ-kopstuk wil Erdogan-aanhangers in Oostenrijk terug naar Turkije

Turken die in Oostenrijk leven en die bij de verkiezingen stemden voor de herverkiezing van Erdogan, horen in het land eigenlijk niet thuis. Dat heeft Johann Gudenus, fractieleider van de extreemrechtse FPÖ in het Oostenrijkse parlement, laten optekenen. "Ze zijn in Turkije duidelijk beter af dan in Oostenrijk", luidde het.

Meer dan 72 procent van de Oostenrijkse Turken die ging stemmen, kleurde het bolletje rood achter de naam van Erdogan. "Dit resultaat bevestigt nog maar eens dat de integratie van duizenden Turken in ons land jammerlijk mislukt is", aldus Gudenus. Hij wijst met de beschuldigende vinger naar het 'gutmenschen'-beleid van de sociaaldemocratische SPÖ.

In Oostenrijk leven zo'n 270.000 mensen met Turkse roots.

