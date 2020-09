Nepvideo met ‘Sleepy Joe Biden’ gaat viraal: presidentskandidaat was helemaal niet ingedommeld tijdens interview jv

01 september 2020

11u31

Bron: AP 4 Een fake video met ‘Sleepy Joe Biden’ - de bijnaam die president Trump voor zijn Democratische rivaal bedacht - gaat viraal. In het filmpje lijkt het alsof Joe Biden ingedommeld klaarzit voor een live interview tijdens een ochtendshow op televisie. In werkelijkheid heeft iemand twee bestaande video’s samengevoegd.



Men neme een bestaand filmpje van een tv-interview uit 2011 met zanger Harry Belafonte, die niet beseft dat hij al in beeld is en nog even aan het mediteren is, de ogen gesloten. Men vervangt vervolgens de beroemde zanger door de politicus Joe Biden, die in een andere video van april dit jaar vijftien seconden lang de ogen neerwaarts houdt. Men voegt nog wat snurkgeluidjes aan de audio toe en men bekomt een zeker geestig effect. Zo is het gegaan, en zo is het filmpje van ‘Sleepy Joe Biden’ ook viraal gegaan. Creatieveling van dienst was ene Damon Imani, zo gaf hij zelf toe aan persagentschap AP. Imani fakete ook nog dat Biden het live vanuit New York zou hebben over “het belang van deze verkiezing”.

Onder anderen Trumps communicatieadviseur Dan Scavino deelde zondag het filmpje op Twitter. De microblogsite bestempelde de tweet als “gemanipuleerde media”.



Oorspronkelijk was het een nieuwsanker van het lokale station KBAK-TV uit Bakersfield in Californië dat Harry Belafonte in 2011 wilde interviewen. De vrouw kreeg echter letterlijk geen gehoor. De kijkers zagen de zanger klaarzitten met gesloten ogen, terwijl hij maar niet reageerde op de journaliste. “Hij is aan het mediteren, hij doet even een dutje”, probeerde ze de situatie te redden. Belafontes agent zei later dat de zanger inderdaad mediteerde en dat zijn oortje niet werkte.

De beelden van Joe Biden komen dan weer uit een Town Hall-vergadering, waarin hij het met Hillary Clinton had over de gevolgen van Covid-19 voor vrouwen. Biden hield tijdens zijn uitleg zijn blik zo’n vijftien seconden naar beneden gericht, een dankbaar beeld voor Imani, die zo in zijn gemanipuleerde filmpje kon laten uitschijnen dat Biden ingedommeld was.