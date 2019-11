Nepslachtoffers Grenfell Tower-inferno kosten Britse overheid handenvol geld mvdb

Oplichters die net doen alsof ze slachtoffer zijn de brand in de Londense Grenfell Tower hebben de Britse overheid al meer dan een miljoen euro gekost. Er zijn al zeventien 'nepslachtoffers' voor oplichting veroordeeld.

Bij het inferno in de 23 verdiepingen hoge woontoren vielen 71 doden en raakten 77 mensen gewond. De dodelijke brand in de Grenfell Tower op 14 juni 2017 ontstond volgens het rapport door kortsluiting in een koelkast op de vierde verdieping. Het vuur verspreidde zich snel doordat de gevel van het gebouw tijdens een renovatie was bekleed met een licht ontvlambare aluminiumstof. De brandweer instrueerde bewoners te lang hun appartement niet te verlaten.



Sommige Britten proberen echter hun slaatje te slaan uit de brand door net te doen alsof ze één van de slachtoffers zijn. Die verzonnen verklaringen kostten de Britse overheid al meer dan een miljoen euro. Zeventien nepslachtoffers liepen echter tegen de lamp en zijn veroordeeld.



Dakloze

Gisteren stond zo'n nepslachtoffer terecht: de 51-jarige Alvin Thompson. Hij beweerde dat hij als dakloze in het flatgebouw sliep en bij de brand mensen hielp ontsnappen. De moest moest zogenaamd over lichamen stappen om uit het gebouw te komen.



Met dat verhaal lichtte hij de overheid op voor zo'n 110.000 euro. Hij kreeg opvang in hotels en kreeg financiële compensatie. Thompson werd echter gesnapt doordat hij nergens te zien was op de beelden die zijn gemaakt met bewakingscamera's bij de Grenfell Tower. De rechtbank veroordeelde hem gisteren tot een gevangenisstraf van 5,5 jaar.