Nepprinses steelt sieraden ter waarde van 1,6 miljoen uit Parijse juwelierszaak ttr

02 augustus 2019

17u16

Bron: anp 4 buitenland Een vrouw die zich voordeed als een prinses uit de Verenigde Arabische Emiraten heeft juwelierszaak Brigitte Ermel in Parijs voor 1,6 miljoen euro bestolen.

De vrouw koos peperdure sieraden uit en liet die wegleggen om ze naar eigen zeggen op een later moment op te halen. Toen de Parijse juwelier een moment niet oplette, kon de nepprinses de juwelen in haar zak stoppen en er in goudpapier verpakte bouillonblokjes voor terugleggen.

De gedupeerde juwelier ontdekte de diefstal pas een dag later, toen ze het doosje opende waarin de vrouw haar uitgekozen juwelen had laten wegleggen. Ze vond vooral soepblokjes. Franse speurders onderzoeken momenteel de opmerkelijke diefstal.