Neppiloot voert meer dan 800 passagiersvluchten uit en is nog steeds aan het werk mvdb

08 juni 2018

16u37

Bron: Komsomolskaya Pravda 0 Hij volgde nooit een opleiding tot piloot en gebruikt een vervalst universitair diploma. En toch is de Rus Taras Shelest (44) nog steeds aan het werk bij een Oekraïense luchtvaartmaatschappij. Sterker nog: de vliegmaatschappij is op de hoogte. De man heeft inmiddels al meer dan 800 passagiersvluchten uitgevoerd.

De Russische autoriteiten startten een onderzoek in augustus 2015. De man was toen co-piloot op een vlucht tussen Moskou en Cyprus. Bij het betreden van het Oekraïense luchtruim richtte hij zich tot de luchtverkeersleiding. In plaats van gebruikelijke luchtvaarttermen af te haspelen, riep hij de woorden "Leve Oekraïne". Erg ongewoon en verontrustend, vond zijn Russische werkgever. De oorlog tussen Oekraïne en de pro-Russische separatisten was op dat moment al een dik jaar bezig. Onderzoek van de Russische geheime dienst FSB wees uit dat Shelest nooit een pilootopleiding aan de universiteit van Sint-Petersburg volgde, laat staan 290 uur aan oefenvluchten voltooide. Hij kocht zijn vervalste diploma, schrijft de populaire Russische krant Komsomolskaya Pravda.

Vliegsimulator

Als kind droomde Shelest er al van om piloot te worden. Hij verslond luchtvaartlectuur en was een vliegtuigspotter op de Moskouse luchthavens. Een met zijn vader bevriende vliegtuiginstructeur liet hem oefenen in een vliegsimulator. Eens afgestudeerd aan de middelbare school, kende hij de cockpit als zijn broekzak. De ingangsproef om de pilotenopleiding aan te vatten, bleek evenwel te zwaar. Ondans meerdere pogingen bleek zijn score niet hoog genoeg.

Shelest weigerde echter zijn pilotendroom voorgoed te laten varen. De man kon aan de slag bij een game-ontwikkelaar waar hij zich specialiseerde in vluchtsimulatiegames. Een carrièrewissel volgde in 2008. Hij was een jaar lang als steward actief en vernam dat de kleine Russische maatschappij waarvoor hij werkte, op zoek was naar co-piloten. Hij kon het vervalste diploma op de kop tikken en legde het voor aan de directie. De oplichter doorliep alle trainingen en examens met succes en werd vanaf dan ingeschakeld als co-piloot van Jak-toestellen. De ambitieuze neppiloot wou meer.

Hij solliciteerde met succes bij een grotere maatschappij waar hij passagiersvluchten met Airbus-toestellen ging uitvoeren. De nieuwe tests en trainingen verliepen vlekkeloos. In 2012 was het dan zover. Als piloot vloog hij wereldwijd meer dan 800 lijnvluchten of zo'n 2.660 vluchturen. Geen enkele collega rook onraad. Klachten waren er evenmin. Komsomolskaya Pravda contacteerde collega's van Shelest die maar niet konden geloven dat de man geen echte piloot was.

Zonder zijn pro-Oekraïense begroeting was de man wellicht nooit tegen de lamp gelopen. Met een waslijst aan aanklachten kwam het tot een proces, maar de man kwam er al bij al goed van af. De rechter legde hem naast een boete enkel een Russisch vliegverbod op.

Honduras

Na zijn veroordeling liet hij uitschijnen aan het werk te zijn voor een vliegmaatschapij in Honduras. De man was effectief als piloot werkzaam, niet in Midden-Amerika, maar in buurland Oekraïne. Hij werkt er sinds 2016. Zijn werkgever is op de hoogte.

Komsomolskaya Pravda spoorde hem op en kon enkele vragen stellen. Shelest betwist dat hij geen echte piloot is. Op de vraag waarom de pilotenschool hem als een complete onbekende beschouwt, antwoordde hij dat de universiteit dat deed op vraag van geheime dienst FSB. Hij betwist de pro-Oekraïense begroeting niet. Nog volgens Shelest leidde het ertoe dat hij een brief met bekentenissen moest schrijven waarin hij zogezegd bekende over een vervalst pilotendiploma te beschikken. Het is dus woord tegen woord. Wordt wellicht vervolgd.