Nepkerk Florida moet van rechter stoppen met verkoop van 'javelmedicijn' tegen Covid-19

17 april 2020

23u43

Bron: Reuters 0 Een bedrijf in de Amerikaanse staat Florida krijgt van de federale rechter het verbod om een product te verkopen dat zogezegd Covid-19 zou genezen. In werkelijkheid bevat het middel echter een krachtig bleekmiddel en kan het mensen ziek maken, deelt het Amerikaanse ministerie van Justitie vandaag mee.

Het bedrijf achter het product heet Genesis II Church of Health & Healing en is een “niet-religieuze kerk”, zo staat er op hun website te lezen, die zich “inzet voor het welzijn van de mensheid”.

De zaakvoerders Mark Grenon, Joseph Grenon, Jordan Grenon en Jonathan Grenon dragen volgens de aanklacht titels als ‘bisschop’ of ‘aartsbisschop’. Op hun website prijzen ze hun ‘Miracle Mineral Solution’ (MMS) aan als een geneesmiddel voor nagenoeg alles: van diabetes, tot aids en kanker, want de klassieke geneesmiddelen die door wetenschappers werden ontwikkeld, zijn “verzonnen en fake” klinkt het.



Maar MMS, dat door de kerk ook wordt aangeprezen als een behandeling voor wie ziek is door het coronavirus, is gevaarlijk, zeggen de openbare aanklagers. “Er zijn geen degelijke klinische studies of andere geloofwaardige bewijzen”, die aantonen dat het middel doet wat het belooft. MMS bevat immers chloordioxide en wanneer dat vermengd wordt met andere ingrediënten kan het veranderen in een gevaarlijk bleekmiddel.

Genesis II Church kreeg op 8 april al een waarschuwing van de Food and Drug Administration (FDA), maar ging toch verder met de verkoop.

Volgens het ministerie van Justitie verkondigt Mark Grenon onwaarheden over een middel tegen Covid-19 in een video op de website van het bedrijf. “Het coronavirus is geneeslijk. Geloof je dat? Maar best... Het is supergoed spul, Joe”, zegt hij tegen Joseph Grenon, die antwoordt: “MMS zal het doden.”





De organisatie zegt dat ze zich op zeven vlakken inzetten voor de mensheid: 1. de verrichting van goede daden, 2. een goede gezondheid voor de hele mensheid, 3. doen wat juist is, 4. vrijheid voor de hele mensheid, 5. anderen verlichten met de waarheid, 6. elkaar helpen, 7. op alle vlakken de integriteit behouden.



Dat ze met hun nepkerk dan een nepgeneesmiddel aanprijzen dat letterlijk al die zeven regels schendt, kan hun dus schijnbaar niet deren.

In maart gaf de Amerikaanse minister van Justitie openbare aanklagers in de VS de opdracht om voorrang te geven aan onderzoeken naar oplichterij die verband houdt met de wereldwijde coronaviruspandemie, zoals de verkoop van nepmedicijnen, onbetrouwbare beleggingen en fraude met Medicare, de Amerikaanse openbare gezondheidszorg voor Amerikanen ouder dan 65 en mensen met een handicap of bepaalde gezondheidsaandoeningen.