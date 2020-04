Nepkerk Florida die ‘javelmedicijn’ aanprijst, schreef brief naar Trump om hun middel te promoten kv

24 april 2020

20u03

Bron: Business Insider, Reuters, Belga 8 Een bedrijf in de Amerikaanse staat Florida dat een giftig bleekmiddel genaamd Miracle Mineral Solution (MMS) aanprijst als een “wondermiddel” tegen allerlei aandoeningen, waaronder Covid-19, reageert verheugd op de uitspraken van president Trump. Die suggereerde gisteren tijdens een persconferentie dat desinfecterende middelen mogelijk kunnen ingezet worden als medicijn tegen het coronavirus. De uitspraken van Trump komen er nadat het Witte Huis deze week een brief ontving van het bedrijf achter MMS.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Tijdens zijn persbriefing verwees Trump gisteren naar een studie waaruit blijkt dat het virus op oppervlakken na enkele minuten dood is wanneer er wordt gebruik gemaakt van een desinfectiemiddel zoals bleekmiddel. Hoe vroeg of “er een manier is waarop we zoiets kunnen doen door het te injecteren, bijna als een schoonmaak. Want het geraakt in de longen en doet iets geweldigs in de longen, dus het zou interessant zijn om dat te checken.”

De suggestie van Trump wordt algemeen als onzin afgedaan, maar niet door Genesis II Church of Health & Healing, het bedrijf achter MMS, dat zich op zijn website omschrijft als een “niet-religieuze kerk”. Ze doen de klassieke geneeskunde af als kwakzalverij en promoten MMS als een medicijn tegen ongeneeslijke ziekten als aids en kanker.



MMS is gebaseerd op chloordioxide, een krachtig bleekmiddel dat onder andere in de textielproductie wordt gebruikt, en kan volgens de gezondheidsautoriteiten “ernstige en mogelijk levensbedreigende neveneffecten” hebben. Vorige week kreeg de nepkerk van de federale rechter nog het verbod om het product te verkopen als geneesmiddel. YouTube verbood vorig jaar al video’s die het gebruik van MMS promoten.

Brief aan Trump

Het Witte Huis ontving deze week, voor Trump de omstreden persbriefing gaf, een brief van Mark Grenon, een van de zaakvoerders van het bedrijf die zichzelf de titel “aartsbisschop” aanmeet. Daarin vertelde hij de president dat chloordioxide een “prachtig ontsmettingsmiddel is dat 99 procent van de ziekteverwekkers in het lichaam kan doden”. Hij voegde eraan toe dat het middel “Covid-19 kan verwijderen uit het lichaam”. Grenon las de brief die hij naar de president had gestuurd zondag zelf voor in zijn wekelijkse online radio-uitzending. “Beste Mijnheer de President, ik bid dat u deze brief leest en ingrijpt”, zo begon hij zijn betoog. Hij deelde ook mee dat 30 sympathisanten de voorbije dagen brieven hadden geschreven naar Trump met de vraag om MMS te promoten.

Enkele uren na Trumps persbriefing, schreef Grenon gisteren een enthousiast bericht op Facebook: “Trump heeft de MMS ontvangen en alle info!!! De bal is aan het rollen, mensen! God, help anderen om de Waarheid te zien!”

Dat een wereldleider op het hoogtepunt van een pandemie zoiets geweldig belachelijk zegt is niet alleen onverantwoord, maar ook potentieel dodelijk Myles Power

Onverantwoord

Toch blijft het middel aangeprezen worden, onder andere door Jordan Sather. Hij speelt ook een belangrijke rol in de samenzweringsbeweging QAnon, die president Trump steunt. In een tweet citeerde hij de president en prees hij de heilzame werking van chloordioxide aan bij zijn 150.000 volgers. “Beseffen jullie hoe goedkoop en gemakkelijk het zou zijn om chloordioxide op grote schaal te produceren voor 100.000 mensen? We zouden Covid snel uitroeien! De grootste hindernis is onderwijs, wat moeilijk is gezien hoe rot onze media is. De dokters zouden hierover moeten leren”, aldus Sather.

Volgens wetenschapsblogger Myles Power zal het bedrijf alleen maar sterker worden door de beweringen van de Amerikaanse president. “Mr. Trumps recente opmerkingen uit de losse pols over het injecteren van een ontsmettingsmiddel klinken misschien belachelijk, maar ze zullen gebruikt worden als een bevestiging door deze promotoren van bleekmiddelen die in het verleden mensen hebben geïnjecteerd met hun bijtend elixir”, aldus Power. “Dat een wereldleider op het hoogtepunt van een pandemie zoiets geweldig belachelijk zegt, is niet alleen onverantwoord, maar ook potentieel dodelijk.”

“Zonnebaden helpt niet tegen Covid-19"

President Trump haalde gisteren ook aan dat het virus sneller verdwijnt bij zonlicht en hogere temperaturen. Het Duitse federale kantoor voor stralingsbescherming (BfS) voelt zich daarom vandaag genoodzaakt om ervoor te waarschuwen dat zonnebaden niet aangewezen is als behandeling voor Covid-19. “Integendeel, uv-stralen kunnen voor een verlaagde immuniteit zorgen. Bij ziekte wordt het dus afgeraden om te veel in de zon te komen”, vertelde een woordvoerster van het Duitse kantoor. Overmatig zonnebaden verhoogt bovendien de kans op huidkanker. “Wij raden dan ook aan niet te lang onbeschermd in de zon te blijven.”

Meer over Trump

gezondheid

politiek

MMS

Covid