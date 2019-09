Nepfoto van afval “achtergelaten door Australische klimaatactivisten” gaat viraal LH

21 september 2019

11u16

Bron: The Guardian, ANP 20 Tegenstanders van klimaatbetogers hebben gisteren een nepfoto verspreid om demonstranten in de Australische stad Sydney in een kwaad daglicht te stellen. Dat meldt onder andere The Guardian . De foto die verspreid werd door lobbyisten voor kolen, stamt niet uit Sydney maar uit Londen en werd reeds genomen in april.

In het kader van de derde wereldwijde klimaatstaking vonden gisteren ook in Australië grote manifestaties plaats in tientallen steden. Volgens de organisatoren namen meer dan 300.000 mensen aan de protesten deel. Grote marsen waren er onder andere in Sydney en Melbourne.

Enkele uren na de protesten plaatste de Australische organisatie Australian Youth Coal Coalition een foto op haar Facebookpagina waarop een park te zien is dat bezaaid is met afval. Klimaatactivisten werden er vervolgens van beschuldigd de rotzooi te hebben achtergelaten. Het beeld werd al snel 34.000 keer gedeeld en kreeg bijna 8.000 commentaren.

De foto in kwestie is echter op een eerder tijdstip genomen in een park aan de andere kant van de wereld. De foto stamt niet uit Sydney maar uit Londen, en werd al in april genomen na afloop van een marihuana-evenement. In Sydney was er bovendien gisteren geen protest in Hyde Park, maar wel in het Domain Park. De foto werd in april dit jaar ook al gebruikt om klimaatbetogers als vervuilers weg te zetten, een actie die toen door het Londense parkbeheer werd ontkracht.

There's a lot of incorrect information doing the Twitter rounds this morning. This photo is the result of an unofficial event in Hyde Park on Saturday, not the #ExtinctionRebellion protestors in Marble Arch.



It costs us millions to clear #litter every year. Please take it home. pic.twitter.com/F1JtAqmnVO Royal Parks(@ theroyalparks) link

De actie doet denken aan de Belgische klimaatspijbelaars van begin dit jaar, die twee keer werden beschuldigd rommel te hebben achtergelaten. De eerste keer beweerde de verspreider dat afval was achtergebleven aan een kruispunt na de klimaatmars in Brussel. Het bleek echter om vuilnis te gaan dat achtergelaten werd na een carnavalstoet in Hasselt. Bijna twee weken later ging opnieuw een foto van afval viraal, maar dat beeld werd genomen in een tram in Oostende.

