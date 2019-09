Nepbezorger dringt binnen in huis en valt familie brutaal aan

JOLE

05 september 2019

15u48 0 Een familie uit het Britse Luton in Bedfordshire is maandag het slachtoffer geworden van zinloos geweld. Een nepbezorger belde met een pakketje aan bij het huis en ging daarna brutaal tekeer tegen de grootmoeder en twee andere vrouwen.

Op camerabeelden is te horen hoe de bezorger aanbelt bij de familie. Wanneer de grootmoeder en haar dochter de deur opendoen, is er geschreeuw te horen. Even later komt de aanvaller ook in beeld en is te zien hoe hij de oudere vrouw schopt en slaat. Ook een tweede slachtoffer wordt buiten beeld aangevallen.

De grootmoeder van de familie verliest haar bewustzijn en wordt door de dader naar een andere kamer gesleept. Het tweede slachtoffer roept intussen om hulp. Wanneer een jonge vrouw, het derde slachtoffer, het geschreeuw van haar familie hoort en wil helpen, wordt ook zij aangevallen door de man.

Op beelden is te zien hoe de man na de aanval weer vertrekt. Hij neemt alleen een geluidssysteem mee. De drie slachtoffers blijven achter met ernstige verwondingen. De kleindochter (14) heeft een verwonding aan haar oog. Volgens haar vader bestaat de kans dat ze blijvende schade overhoudt aan de aanval. De grootmoeder moet een operatie aan haar hoofd ondergaan.

De dader is sinds de aanval spoorloos. De vader van de familie deelde de beelden op Facebook in de hoop de man te vinden. Hij belooft bijna 22.000 euro voor wie een tip heeft die naar de dader leidt. De politie is een onderzoek gestart.