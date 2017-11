Neparts die jarenlang talloze vrouwen betastte, moet 4 jaar de cel in Deed zich voor als onderzoeker K.U. Leuven mvdb

13u29

Bron: ANP - AD.nl 0 shutterstock De man maakte bij zijn 'onderzoeken' onder meer gebruik van een speculum of eendenbek. De Nederlander Ron O. (47) is door de rechtbank in Breda tot vier jaar cel veroordeeld vanwege ontucht met twaalf vrouwen. De man deed zich voor als arts en onder meer onderzoeker van de K.U. Leuven. Hij voerde bij de vrouwen soa-tests en inwendige vaginale en anale onderzoeken uit.

De man had jaren besteed aan het opbouwen van relaties met vrouwen, met name in een fitnesscentrum in Tilburg. De vrouwen vertrouwden hem en dachten dat hij daadwerkelijk universitair onderzoeker was van de K.U. Leuven en de Universiteit Utrecht.

De veertiger uit Tilburg had zijn medische kennis echter alleen maar via internet opgedaan. Ron O. betaalde de vrouwen tussen 2008 en 2015 tot enkele honderden euro's per onderzoek.

De rechtbank stelde dat de verdachte alleen maar aan "zijn eigen perverse seksuele genot" dacht.

Tegen de man was zes jaar cel geëist wegens verkrachting, maar de rechter achtte verkrachting niet bewezen.