Neparts betast jarenlang talloze vrouwen: 6 jaar cel geëist wegens verkrachting en aanranding Theo van der Zande

17u36

Bron: AD.nl 0 ANP Ron O. (47) uit de Nederlandse stad Tilburg, die zich zes jaar lang voordeed als arts en met smoezen vrouwen overhaalde mee te werken aan onder meer orgasmeonderzoeken, heeft zes jaar cel tegen zich horen eisen.

Elf verkrachtingen en één aanranding tussen 2008 en 2014 worden door de officier van justitie toegeschreven aan O. Volgens de officier schond Ron O. niet alleen het vertrouwen van de vrouwen, maar ook hun integriteit.

"Gefascineerd door geneeskunde"

Een van de slachtoffers van de neparts was een vrouw van een vriend van de verdachte. Hij masseerde haar al regelmatig. "Ik dacht dat ze een verzakking had en heb haar bekkenbodem onderzocht", verklaart Ron O. voor de rechter. "Ik heb zelf nooit een behandeling aangeboden. Ik wilde haar enkel onderzoeken en doorverwijzen. Ik was gefascineerd door geneeskunde. Ik dacht dat ik mensen hielp, maar nu denk ik dat ik dat niet had moeten doen."

Fitness

De Tilburger maakte in de fitness contact met de vrouwen, allemaal uit Tilburg en omgeving. Ook vriendinnen kwamen langs. Hij vertelde dat hij universitair arts was voor het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC) en nodigde zijn slachtoffers uit mee te doen aan een baarmoeder-, darm- of orgasmeonderzoek.

200 euro

Hij ontving de vrouwen in zijn woning in Tilburg en voerde onder meer met behulp van eendenbek en wattenstaafjes vaginaal onderzoek uit. De vrouwen werkten vrijwillig mee en soms was er sprake van een financiële vergoeding. Voor deelname aan het onderzoek kregen vrouwen zo'n 200 euro.

De neparts ging steeds een stapje verder. Van massage en metingen naar inwendig onderzoek en zelfs orgasme-onderzoek. De stap naar vaginaal, anaal en borstonderzoek zette de verdachte naar eigen zeggen om vrouwen meer te kunnen betalen. "Ik was begaan met die vrouwen, ik wilde ze meer kunnen betalen zodat ze een beter leven konden hebben."

Naast het zich voordoen als arts, gebruikte de neparts ook de smoes dat hij een masseur was. Hij richtte zich bij het zoeken naar slachtoffers op vrouwen die in waren voor een gratis massage of het geld van deelname aan het onderzoek goed konden gebruiken.



Sommige slachtoffers verklaren: "Als ik geen inwendig onderzoek meer wilde, stopte hij ook de massages."



De man werd 15 maart vorig jaar opgepakt nadat verschillende vrouwen aangifte gedaan hadden. In september 2016 liep zijn voorarrest af en kwam hij met enkelband en contactverbod vrij.

Verslaggever Theo van der Zande van het Brabants Dagblad volgt het proces vanuit de rechtszaal. Lees hieronder zijn tweets.