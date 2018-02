Neparts besmet minstens 33 mensen met hiv in India EB

06 februari 2018

13u57

Bron: DPA 0 Een neparts heeft in het noorden van India minstens 33 mensen geïnfecteerd met hiv, het humaan immunodeficiëntievirus dat aids veroorzaakt. De man had dezelfde injectiespuiten en -naalden verschillende keren gebruikt.

De politie is op zoek naar de verdachte, zei het hoofd van de gezondheidsdienst van het district Unnao. Hij sloeg op de vlucht nadat hij was aangegeven. Het ministerie van Gezondheid van de deelstaat Uttar Pradesh had eerder een ongewone stijging van het aantal hiv-gevallen in de regio vastgesteld.

De vermeende arts had bewoners van de stad Unnao voor alledaagse kwalen behandeld, aldus het medische hoofd. "We vermoeden dat de meeste, zoniet alle gevallen (van hiv) te wijten zijn aan het feit dat besmette injectiespuiten en naalden steeds hergebruikt werden. Van 566 onderzochte patiënten testten 33 positief op het virus. Zonder behandeling veroorzaakt hiv de immuunziekte aids.

De zorgbehandeling in India is gebrekkig, omdat door de toename van de bevolking op vele plaatsen geen artsen of ziekenhuizen voorhanden zijn. Miljoenen arme Indiërs zijn op amateurartsen aangewezen, die hen goedkoop behandelen. De medische organisatie in het land schat dat een miljoen nepartsen in India aan de slag zijn. Die beschikken niet over een vergunning noch over de nodige opleiding.