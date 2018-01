Nepalese vrouw sterft nadat man haar in hutje laat slapen tijdens menstruatie TT

Bron: The Guardian 1 EPA In Nepal is een 21-jarige vrouw overleden door verstikking nadat ze tijdens haar menstruatie gedwongen werd in een hutje buitenshuis te slapen. De vrouw stookte in de kleine ruimte een vuurtje om de bijtende koude te verdrijven, maar overleefde het niet.

Het is nog steeds een traditie veel aanhangers van het hindoeïsme in rurale gebieden in Nepal: vrouwen die tijdens hun menstruatie verplicht worden dagenlang in een klein hutje te verblijven, weg van het huis waar ze wonen. Dat om de toorn van de goden te vermijden in de vorm van ziektes bij familieleden of vee.

Getrouwde vrouwen blijven meestal enkele dagen in het hutje, maar jonge vrouwen blijven er soms meer dan een week. Vaak gaat het om gammele hokken uit klei of ijzeren platen zonder enige vorm van verwarming, comfort of isolatie.

Volgens een regeringswoordvoerder stierf de 21-jarige vrouw nadat ze rook had ingeademd van het vuur dat ze had aangestoken om zichzelf warm te houden. Een rechter heeft de praktijk al onwettig verklaard en strenge straffen in het vooruitzicht gesteld voor iedereen die vrouwen opsluit, maar de gewoonte blijkt moeilijk uit te roeien op het platteland.

De 21-jarige vrouw is niet de eerste die overlijdt door het gruwelijke gebruik. In november werd een eveneens 21-jarige dood teruggevonden. Haar doodsoorzaak kon nooit officieel vastgesteld worden. Andere vrouwen werden 's nachts al aangevallen door wilde dieren.

