Nepal komt met straffen na doden in 'menstruatiehutten' NLA

27 december 2019

12u29

Bron: ANP, Reuters 0 Nepalezen die menstruerende vrouwen naar ‘menstruatiehutten’ sturen, riskeren een celstraf van maximaal drie maanden. Ook kunnen hun staatsuitkeringen worden geweigerd. De Nepalese overheid treedt hardhandig op nadat verschillende sterfgevallen ten gevolge van die illegale praktijken bekend raakten.

Bijgelovige families zien menstruerende vrouwen vaak nog als onrein. Een eeuwenoud hindoeïstisch gebruik, het ‘chhaupadi’-systeem, schrijft voor dat menstruerende vrouwen en meisjes opgesloten moeten worden in hutten of schuren. Ze mogen dan niet in contact komen met bijvoorbeeld melk, vee en religieuze beelden. De families geloven namelijk dat dat voor ongeluk zou zorgen. In 2005 werd het ritueel verboden, maar toch komt het nog altijd voor in enkele afgelegen gebieden in het westen van Nepal.

Deze maand stierf een 21-jarige vrouw in zo’n menstruatiehut. Zij stak een vuur aan om zichzelf warm te houden, waardoor de hut in brand vloog. De dood van de vrouw zorgde voor nationale verontwaardiging. De Nepalese overheid startte een onderzoek naar de praktijken, die ondanks dreigende celstraffen tot 3 maanden en een boete van 3.000 roepie (24 euro) toch doorgaan. De overheid wil nu ook Nepalezen die het ritueel nog altijd uitvoeren staatsuitkeringen, zoals pensioenen en sociale zekerheid, ontzeggen. Daarnaast zijn autoriteiten begonnen met de illegale hutten af te breken.

Uit recent onderzoek blijkt dat nog 77 procent van de meisjes tussen de 14 en 19 jaar oud in de midden-westelijke provincie Karnali tijdens de ongesteldheid wordt geïsoleerd.

Meer over Nepal