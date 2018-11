Neonazistel in Groot-Brittannië schuldig bevonden aan lidmaatschap extreemrechtse terreurgroep LH

12 november 2018

16u14

Bron: Belga 0 Een Britse rechtbank heeft maandag een neonazistel, dat hun zoon als tweede voornaam "Adolf" had gegeven, schuldig bevonden aan lidmaatschap van een verboden extreemrechtse terreurgroep.

De jury bij het Crown Court in Birmingham oordeelde na een proces van vier weken dat de 22-jarige vroegere veiligheidsagent Adam Thomas en zijn van oorsprong Portugese vriendin Claudia Patatas (38) lid zijn van National Action. Dat was in december 2016 de eerste organisatie die de regering verbood in het kader van de terreurbestrijdingswetgeving.

Op foto's, die tijdens het proces werden getoond, is te zien hoe Thomas, getooid in de kleding van de Ku Klux Klan (KKK), zijn pasgeboren zoon in de armen houdt. Zelf zegt hij dat dit een "spelletje" was, hoewel hij toegeeft racist te zijn. De jongen kreeg "Adolf" als tweede voornaam, uit "bewondering" voor de Duitse dictator Hitler.

De openbare aanklager pakte ook uit met boodschappen en beelden die het stel en nog een derde beklaagde via mobiele platforms hadden verspreid, daterend van voor en na het verbieden van National Action. Dat materiaal toonde aan dat de drie de nazi-ideologie genegen waren.

Adam Thomas is ook schuldig bevonden aan het bezit op zijn laptop van een handleiding om bommen in elkaar te knutselen.

De uitspraak over de strafmaat volgt op 14 december.