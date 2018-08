Neonazi die aanslag wilde plannen opgepakt in Duitsland kv

03 augustus 2018

17u38

Bron: Belga, Bild, Focus 0 Politie en parket in Duitsland hebben een onderzoek geopend naar een 26-jarige man op verdenking van het plannen van een rechts-radicale aanslag.

Bij een huiszoeking in de woning van de man in Essen in de deelstaat Noordrijn-Westfalen werden vanmorgen mogelijk wapens en springstoffen aangetroffen. Dat bevestigt een woordvoerder van het parket-generaal in Düsseldorf. De vondst wordt nu geanalyseerd.

"Er bestaat een vermoeden van het voorbereiden van een ernstig strafbaar feit met rechts-radicale achtergrond," deelt een parketwoordvoerder mee. Concrete verwijzingen naar een specifiek doelwit voor een aanslag en een mogelijk tijdstip zijn nog niet bekend. Ook de voorbereidingen van een aanslag zijn echter strafbaar, aldus het parket.

De man toonde zich bereidwillig om mee te werken. Hij werd gekleed in een camouflagebroek en een t-shirt met doodskop meegenomen voor verhoor. Hij blijft in voorlopige hechtenis, aldus de woordvoerder.

Bij de huiszoeking werd ook een speciale politie-eenheid ingezet. Dat is gebruikelijk als vermoed wordt dat er wapens in huis zijn.

De speurders gaan na of de man met andere rechts-radicale misdaden in verband kan gebracht worden. Meer bijzonderheden over de man en zijn entourage maakte het parket-generaal niet bekend.