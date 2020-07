Nek-aan-nek-race in Poolse presidentsverkiezingen, maar Duda eist zege toch al op KVE

12 juli 2020

21u52

Bron: ANP 0 Het Poolse populistische conservatieve staatshoofd Andrzej Duda en de pro-Europese liberale burgemeester van Warschau lagen zondagavond na de tweede ronde van de presidentsverkiezingen nek-aan-nek volgens een exitpeiling. Toch eiste Duda zondagavond de overwinning al op.

Duda verzamelde 50,4 procent van de stemmen vóór Rafal Trzaskowski (49,6 procent), volgens een Ipsos-peiling, bij een verkiezing met een zeer hoge opkomst van 68,9 procent. Maandagochtend worden de eerste officiële resultaten verwacht.

De uitkomst van deze tweede ronde zal bepalend zijn voor de toekomst van de regering van de conservatieve en nationalistische Partij voor Recht en Rechtvaardigheid (PiS), die haar tegenstanders beschuldigt van het ongedaan maken van de democratische vrijheden die drie decennia geleden bij de val van het communisme zijn verworven.

De stemming zou plaatsvinden in mei maar moest worden uitgesteld vanwege de coronapandemie. In de eerste ronde, op 28 juni, kwam Duda op de eerste plaats met 43,5 procent van de stemmen en eindigde Trzaskowski tweede met 30,4 procent.

Polariserende campagne

Duda beloofde de door de PiS opgezette populaire sociale voorzieningen te verdedigen en voerde een polariserende campagne, waarbij met name de rechten van LGBT-mensen werden aangevallen en het idee van compensatie voor door de nazi’s gestolen joodse eigendommen.

“Deze verkiezingen zijn een confrontatie van twee visies op Polen, tussen wit en rood en de regenboog”, vatte minister van Justitie Zbigniew Ziobro de stembusslag samen, verwijzend naar de Poolse nationale vlag en het regenboogsymbool gebruikt door de LGBT-gemeenschap.

Trzaskowski van zijn kant is voorstander van burgerlijke partnerschappen, ook tussen mensen van hetzelfde geslacht. Zijn beslissing om een steunverklaring voor LGBT-mensen te ondertekenen, was voor veel van de oostelijke, landelijke en meest conservatieve regio’s in het land de reden om zichzelf vorig jaar ‘LGBT-vrije zones’ uit te roepen. Hij beloofde ook om terug te komen op controversiële hervormingen van het gerechtelijk systeem.