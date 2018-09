Negentienjarige Indonesiër drijft 49 dagen in vishut rond op zee voordat redding volgt AW

24 september 2018

19u01

Bron: Belga 0 Een 19-jarige jongeman, die werkte op een drijvende vishut voor de Indonesische kust, heeft zeven weken lang rondgedreven op de oceaan nadat zijn ankertouw was losgeschoten. De drenkeling werd na 49 dagen door een Panamees schip in de wateren van het Amerikaans overzees gebied Guam opgepikt en naar Japan gebracht.

Drenkeling Aldi Novel Adilang verkeerde na zijn dramatische avonturen in goede gezondheid, zei Indonesische consul-generaal in het Japanse Osaka, Mirza Nurhidayat.



Rompong

De vishut, een zogeheten rompong, is geen boot en heeft daarom ook geen roeispanen of een motor, verklaarde de consul-generaal aan een lokale krant. De tiener zou zes maanden lang in de vishut moeten blijven. Zijn taak bestond erin de lampen aan te steken rond de 125 kilometer lange kustlijn om zo vis te lokken. Slechts om de zeven dagen had de jongeling contact met de buitenwereld. Dan bracht de eigenaar van de vishut hem voorraden en nam hij de gevangen vissen mee.

Maar tijdens een storm half juli was het touw losgeschoten, waarmee de hut op de zeebodem was verankerd. De vishut was vervolgens in de richting van het noordwesten afgedreven. Aldi heeft al die tijd in volle zee vis gevangen en zeewater gedronken om te overleven, citeerde de Jakarta Post consul-generaal Mirza voorts.

Meer dan tien grote schepen voeren hem voorbij, totdat de Arpeggio uit Panama hem in het oog kreeg, aldus de krant.

Terugkeer met het vliegtuig

Omdat het schip onderweg was naar Japan, werd in samenspraak met de kustwacht van Guam beslist om Aldi naar het land van de rijzende zon te brengen. Na zijn aankomst en medisch onderzoek mocht hij op 7 september van Tokio naar Manado vliegen.