Negentien migranten opgepikt bij reddingsactie in Kanaal ES

30 december 2019

11u56

Bron: Belga 2 Voor de kust van de Franse stad Duinkerke zijn in de nacht van zondag op maandag negentien migranten gered die met een bootje probeerden om het Kanaal over te steken naar Groot-Brittannië. Dat is vandaag door de Franse autoriteiten meegedeeld.

Het vaartuig met aan boord zestien mannen, één vrouw en twee kinderen, kwam zondagavond rond 21 uur in de problemen op 7 kilometer van de Franse kust, zegt de maritieme prefectuur. Een helikopter van de marine, een patrouillevaartuig van de douane en een boot van de reddingsdienst SNSM (Société nationale de sauvetage en mer) werden ingezet om de betrokkenen in veiligheid te brengen. Ook een vissersboot had hulp geboden bij de reddingsactie.

De migranten konden even na middernacht in Frankrijk weer aan land worden gebracht. Sommige van de opvarenden leden aan onderkoeling.