Negentien migranten onderschept op Kanaal voor kust van Pas-de-Calais

bvb

05 juni 2019

10u55

Bron: Belga

Negentien migranten die het Kanaal probeerden over te steken aan boord van een bootje, in ongunstige weersomstandigheden, zijn vandaag gered voor de kust van Calais, zo is in Frankrijk van de maritieme prefectuur vernomen.