Negentien lichtgewonden door explosie Zweden

07 juni 2019

12u53

Door een explosie in een appartementencomplex in de stad Linköping in het zuiden van Zweden zijn negentien mensen lichtgewond geraakt. De autoriteiten konden nog niks zeggen over de oorzaak van de ontploffing.