Negentien doden bij zelfmoordaanslag in Jalalabad Redactie

01 juli 2018

17u06

Bron: DPA/AFP 0 In de Afghaanse stad Jalalabad zijn bij een zelfmoordaanslag minstens negentien mensen om het leven gekomen. Er raakten ook twintig mensen gewond bij de aanslag, die zich voordeed tijdens een bezoek van president Ashraf Ghani.

De bomaanslag vond plaats op een markt in het centrum van de stad. De meeste slachtoffers maken deel uit van de sikh-gemeenschap, zegt Inamullah Miakhel, woordvoerder van het ministerie van volksgezondheid in de provincie Nangarhar. Een van de doden is een vertegenwoordiger van de sikhs die in Jalalabad een ontmoeting met de president zou hebben.

Een woordvoerder van het presidentieel paleis bevestigt dat Ashraf Ghani in Jalalabad was toen de bomaanslag plaatsvond. De president bleef wel ongedeerd.

De aanslag is voorlopig nog niet opgeëist.