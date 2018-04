Negentien doden bij explosie in Syrische stad Idlib IB

10 april 2018

01u58

Bron: Belga 1 Bij een explosie in Idlib, een stad in het noordwesten van Syrië in handen van de jihadisten, zijn gisteren minstens negentien mensen, onder wie dertien burgers, om het leven gekomen. Dat meldt het Syrisch observatorium voor de mensenrechten (SOHR).

Bij de ontploffing raakten nog tachtig mensen gewond, waardoor het dodental wel eens zou kunnen oplopen, meldt de vanuit Groot-Brittannië opererende site. Of de ontploffing werd veroorzaakt door een raketinslag dan wel een explosief, is nog niet bekend, maar volgens ooggetuigen is één gebouw volledig verwoest en zijn verschillende andere zwaar beschadigd geraakt.

Idlib wordt gecontroleerd door het radicaalislamitische Tahrir al-Sham, een fusie tussen een vijftal groeperingen waaronder Jabhat Fateh al-Sham (het voormalige Al-Nusra Front). De gelijknamige provincie is de laatste in Syrië die nog bijna volledig uit handen van het Syrische regime is gebleven.