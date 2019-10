Negenjarige aangeklaagd voor vijfvoudige moord in VS sam

09 oktober 2019

13u02

Bron: USA Today, KameraOne 12 In de Verenigde Staten moet een negenjarige jongen voor de rechtbank verschijnen voor een vijfvoudige moord door brandstichting. Hij wordt berecht als een volwassene, al is het vanwege zijn leeftijd erg onwaarschijnlijk dat hij effectief naar de gevangenis moet.

De brand woedde op 6 april in het Timberline Mobile Home Park bij Goodfield. Dat ligt in de staat Illinois, zo’n 240 km ten zuidwesten van Chicago. Een woning ging in vlammen op, en onderzoek wees uit dat het vuur opzettelijk werd aangestoken. De gevolgen waren verschrikkelijk: de eenjarige Ariel Wall, haar broertje Daemeon en nichtje Rose Alwood, allebei twee, kwamen om. Bij de slachtoffers waren ook twee volwassenen: de 34-jarige Jason Wall, de vader van Ariel en Daemeon, en de 69-jarige Kathryn Murray, de overgrootmoeder van de kinderen aan moederskant. Jasons verloofde, de 27-jarige Katrina Alwood, en haar zoon uit een vorige relatie, Kyle Alwood (toen acht), konden ontkomen.

Intentie om te doden

Een negenjarige jongen wordt nu gedagvaard als een volwassene voor vijfvoudige moord en brandstichting. Volgens de autoriteiten wist hij dat de slachtoffers binnen waren. Het OM moet nu proberen te bewijzen dat het kind de intentie had te doden, al is de kans zelfs bij een veroordeling klein dat de jongen naar de gevangenis moet.



Hij kan een voorwaardelijke straf krijgen van minstens vijf jaar maar maximaal tot zijn 21ste verjaardag, zegt Woodford County-procureur Greg Minger aan Amerikaanse media. “Een voorwaardelijke straf, gezien de leeftijd, is ongeveer de enige uitkomst die hier mogelijk is”, zegt hij. Waarschijnlijk krijgt de jongen therapie en bijstand. Tegen hem is nu ook geen arrestatiebevel uitgevaardigd, want kinderen jonger dan tien mogen in Illinois ook niet worden opgesloten. Minger geeft trouwens geen verdere details vrij over de jongen, noch over zijn mogelijke band met de slachtoffers.

Kritiek

De beslissing om iemand van die leeftijd aan te klagen voor zulke ernstige feiten is omstreden. “Het was een zware beslissing”, zegt Minger. “Het is een tragedie, maar uiteindelijk gaat het om het aanklagen van een erg jong iemand voor een van de zwaarste misdaden die we hebben. Maar ik denk dat het nu moet gebeuren, om de zaak af te sluiten.”

Het wordt een grote uitdaging voor het OM om te proberen te bewijzen dat het kind de intentie had om te doden met voorbedachten rade, zegt Gus Kostopoulos, een voormalige procureur die nu jonge verdachten verdedigt. “Negenjarigen weten niet dat de Kerstman niet bestaat. Ze weten niet dat mensen sterven en niet opnieuw tot leven komen”, zegt hij. “Ik weet niet of negenjarigen de intentie kunnen hebben om een moord te plegen.”

Mensen die zich inzetten voor kinderrechten in het gerechtssysteem zijn niet te spreken over de beslissing. “De aanklacht gaat er compleet over”, zegt Betsy Clark, de voorzitster van het Juveline Justice Initiative in Evanston (Illinois). “Als je ziet wat we allemaal al hebben geleerd, vooral over de hersenontwikkeling van kinderen.” Ze wijst erop dat in veel landen 14 jaar de minimumleeftijd is om te worden berecht als een volwassene. “We waren ooit een wereldleider, maar we hinken nu zo ver achterop”, zegt ze aan persagentschap AP.

Zeldzaam

Het is zeker sinds 2006 de eerste keer dat een kind wordt aangeklaagd voor een dergelijke massamoord, lezen Amerikaanse media in een massamoordendatabase van AP/USATODAY/Northeastern University. Die database verzamelt alle Amerikaanse moorden sinds 2006 waarbij minstens vier mensen werden omgebracht - zonder de dader - in maximaal 24 uur.

Een aanklacht wegens moord tegen een kind jonger dan tien is zeldzaam, maar het is geen primeur. Vorige maand verwierp een rechter in Michigan nog een moordklacht tegen een negenjarige die werd beschuldigd van het doodschieten van zijn moeder in hun woning in Sturgis.