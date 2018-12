Negenjarig meisje pleegt zelfmoord na aanhoudende pesterijen kv

Een negenjarig meisje uit de Amerikaanse staat Alabama heeft zich van het leven beroofd nadat ze al het hele schooljaar racistische verwijten naar het hoofd geslingerd kreeg. Dat deelt de familie van het kind vandaag mee.

McKenzie Nicole Adams (9) werd op 3 december dood aangetroffen door haar grootmoeder. Het meisje had zichzelf verhangen.

Volgens Eddwina Harris, de tante van het kind, werd het meisje door pestkoppen op school tot de wanhoopsdaad gedreven. Ze werd vooral geviseerd omdat ze bevriend was met een blanke jongen met wie ze elke dag mee naar school reed. “Ze werd het hele schooljaar door gepest, met uitspraken als “maak jezelf van kant”, “je denkt dat je blank bent omdat je met die blanke jongen meerijdt”, “jij lelijke zwarte teef”, “sterf gewoon”, vertelde Harris aan de krant Tuscaloosa News.

“Ze vertelde me dat er een bepaald kind was dat haar gemene briefjes schreef in de les”, zegt McKenzies moeder Jasmine Adams. “Het waren echt dingen waarvan je niet zou denken dat een negenjarig kind die zou moeten kennen." De vrouw vraagt zich af waar de pestkop zulke dingen kon geleerd hebben en voelt zich in de steek gelaten door de school. Ze maakte leerkrachten en de onderdirecteur er immers meermaals op attent dat McKenzie gepest werd. “We vertrouwden erop dat ze het juiste zouden doen en ik heb gewoon het gevoel dat dit niet het geval was”, aldus Adams.

De moeder had het meisje al van school veranderd, omdat ze op haar vorige school ook al gepest werd. Op de nieuwe school begonnen de pesterijen echter opnieuw.

De politie onderzoekt de feiten en krijgt daarbij hulp van het schoolbestuur.

Eddwina Harris, die een tv-programma presenteert in Atlanta, wil haar platform nu aanwenden om de gevaren van pesten onder de aandacht te brengen. “God heeft me gezegend om anderen te helpen met mijn platform en nu is het tijd om dat te doen. Er zijn zoveel kinderen zonder stem. God opent de deuren voor gerechtigheid voor mijn nichtje”, voegt ze eraan toe.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.