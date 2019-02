Negende ontslag bij Labour: “Partij is aangetast door antisemitisme” LH

22 februari 2019

12u48

Bron: Belga 1 Labour-parlementslid Ian Austin heeft vandaag zijn ontslag uit de grootste oppositiepartij van Groot-Brittannië aangekondigd. Volgens Austin is de partij door antisemitisme aangetast. Hij volgde daarmee acht andere parlementsleden van Labour die een onafhankelijke fractie in het parlement hebben gevormd.

"Ik schaam me voor de Arbeiderspartij onder leiding van Jeremy Corbyn", zei Ian Austin in de krant Express & Star. "De partij is harder tegen mensen die hun beklag doen over antisemitisme dan tegen de antisemieten", legde de 53-jarige volksvertegenwoordiger uit. Hij stelde "een cultuur van extremisme, antisemitisme en intolerantie" aan de kaak.

Acht volksvertegenwoordigers kondigden begin deze week hun vertrek uit Labour aan wegens de aanpak van de brexit en van het antisemitisme door partijleider Jeremy Corbyn. Hij krijgt het verwijt dat hij niet krachtig genoeg reageert op de talrijke beschuldigingen van antisemitisme binnen zijn partij.

Gegijzeld door extreemlinks

Ian Austin meent dat "hard links nu aan het roer van de partij staat". Een van de andere afvalligen, Chris Leslie, had eerder gezegd dat Labour volgens hem "door extreemlinks gegijzeld werd".

Austin, die pro-brexit is, preciseerde dat hij zich niet zou aansluiten bij de onafhankelijke fractie, die voor een tweede referendum over de exit uit de Europese Unie is. Bij deze fractie sloten zich wel drie eurofiele Conservatieve parlementsleden aan.