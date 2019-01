Negende actieweekend ‘gele hesjes’ in Frankrijk: 84.000 manifestanten stromen samen in grote steden, traangas ingezet in Parijs LH DVDE KG

12 januari 2019

15u50

Bron: Belga, Le Monde, AP, Reuters 3 In enkele grote Franse steden zijn vandaag opnieuw tienduizenden manifestanten van de gele hesjes op straat gekomen om te protesteren tegen het sociaal en fiscaal beleid van de Franse regering. Het is het negende weekend op een rij dat er actie wordt gevoerd. Er zijn manifestanten in onder meer Parijs, Bourges, Caen en Rouen. Volgens de politie waren er in het hele land zo’n 84.000 manifestanten, een forse stijging ten opzichte van vorig weekend.

In heel Frankrijk staan 80.000 agenten klaar om onlusten tegen te gaan. Volgens diverse Franse media verliepen de manifestaties deze namiddag voorlopig relatief rustig. In de Franse hoofdstad pakte de politie voor aanvang van de demonstratie 24 actievoerders op, onder meer omdat ze illegale wapens op zak hadden of omdat de politie vermoedde dat ze gewelddadige acties voorbereidden.

Bij de protesten in Parijs, waar zo’n 8.000 manifestanten de straat zijn opgetrokken, is het deze namiddag opnieuw tot spanningen gekomen. Enkele demonstranten hadden aan de Arc de Triomphe objecten in de richting van de politie gegooid, aldus een politiewoordvoerster. De ordehandhavers probeerden daarop de menigte met traangas uit elkaar te drijven. Tegen de namiddag waren al in totaal 59 actievoerders opgepakt.



Ernstige incidenten bleven uit, waardoor “de verantwoordelijkheid heeft gezegevierd boven de verleiding tot confrontatie”, zei minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner in een verklaring aan AFP.



Volgens de politie namen in heel het land 84.000 manifestanten aan de protesten deel. Dat is flink meer dan op hetzelfde tijdstip vorig weekend toen in heel Frankrijk 26.000 mensen waren gemobiliseerd.

5.000 betogers in Bourges

Ook in andere steden waren de gele hesjes voor de negende zaterdag op rij bijeengekomen om te protesteren. In Bourges gingen volgens de lokale prefectuur 5.000 mensen de straat op. Hun protest verliep overwegend vreedzaam. In een bepaalde straat kwam de politie toch tussenbeide en werd een menigte uit elkaar gejaagd. De stad in het centrum van Frankrijk wordt door de oproerpolitie bijzonder in het oog gehouden nadat daar online tot massaal protest was opgeroepen.

In Rouen en Caen kwamen 2.500 mensen op straat, in Straatsburg verzamelden 2.000 demonstranten. Ook in Nîmes (800 betogers), Nice (tussen 300 en 400) en Rijsel (2.000 demonstranten) waren er betogingen van de gele hesjes.

Sinds half november demonstreert de beweging van de gele hesjes tegen het hervormingsbeleid van de Franse president Emmanuel Macron en tegen de dalende koopkracht.

“Brief aan Fransen”

De Franse president Emmanuel Macron kondigde vrijdag aan dat hij zijn "brief aan de Fransen" maandag bekendmaakt en dat hij onder meer zal preciseren wat hij wil doen met de conclusies van het grote nationaal debat, dat dinsdag daarna gelanceerd wordt.

"In de brief die ik aan de Fransen schrijf, zal ik uitleggen wat ik van plan ben te doen met de conclusies van het debat", zei de Franse president. De uitvoerende macht wil tegen maandag de onzekerheden wegwerken rond het grote debat, dat de woede moet doen afnemen van de gele hesjes.

Ook protest in Londen

Het protest van de gele hesjes lijkt nu ook Het Kanaal te zijn overgewaaid. Tussen de 5.000 en 10.000 mensen protesteerden vandaag in Londen tegen de Britse regering. Ze eisen in verband met de brexit een einde aan de besparingsmaatregelen en nieuwe verkiezingen. Aan de oproep van de campagne ‘The People’s Assembly Against Austerity’ gaven ook politici en vakbonden uit alle delen van het land gevolg.

Ongeveer 200 mensen met gele hesjes sloten zich bij de protestbeweging in het Noord-Ierse Belfast aan. Ze demonstreren onder andere ook tegen de restrictieve abortuswetgeving in het Britse landsdeel. Het bezuinigingsbeleid en de brexit hebben volgens de organisatoren het land verdeeld. “Sinds de Tories de macht hebben overgenomen, is het aantal daklozen verdubbeld, zei Steve Turner van de vakbond Unite, die ook vicevoorzitter van de campagne is. De Nationale Gezondheidsdienst NHS, de zorgsector en het onderwijs worden door de ene na de andere crisis geteisterd. “We hebben hier met een regering te make, die compleet is vervreemd is van de dagelijkse zorgen van de bevolking”, klinkt het.

Ook vertegenwoordigers van de gele hesjesbeweging in Frankrijk namen aan het protest deel. “Alle Europese landen moeten zich bij deze strijd tegen het bezuinigingsbeleid aansluiten”, zei een deelnemer uit Frankrijk aan het Britse persbureau PA.

