Negen politieagenten gedood door taliban in Afghanistan KVE

24 april 2018

14u17

Bron: Belga 1 Bij een aanval door de taliban op politieposten in de zuidoostelijke Afghaanse provincie Ghazni, zijn negen politieagenten gedood. Dat melden de plaatselijke autoriteiten. Vier agenten raakten gewond.

De aanval vond plaats in het district Jighatoo, aldus regionaal parlementslid Mohammad Arif Rahmani op Twitter. "Afghaanse legertanks in de vallei kwamen niet ter plaatse om de politieagenten bijstand te verlenen", schrijft hij nog.

Talibanwoordvoerder Zabihullah Mujahid heeft de verantwoordelijkheid voor de aanval via Twitter opgeëist. Hij verklaarde dat de militanten in de controleposten acht politieagenten doodden en er vijf anderen verwondden.

Het aantal aanvallen op overheidsinstellingen en veiligheidsposten is gestegen sinds de NAVO in 2014 zijn gevechtsmissie in Afghanistan stopzette.

Maandagochtend kwamen ook al 17 Afghaanse veiligheidskrachten om het leven in een reeks aanvallen op controleposten in de provincie Badghis.