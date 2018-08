Negen ontvoerde burgers dood teruggevonden in oosten van Congo TTR

07 augustus 2018

16u22

Bron: Belga 0 Autoriteiten in het oosten van Congo hebben negen lichamen gevonden van burgers die vorige week door rebellen waren ontvoerd. In totaal werden toen 15 mensen ontvoerd.

De rebellen vielen vorige week donderdag aan in Beni, een stad in het oosten van het land. Ze werden teruggedreven door het leger, maar slaagden erin 15 mensen mee te nemen in hun vlucht, zegt de burgemeester van Beni, Nyonyi Bwanakawa.

Een tiende lichaam werd eerder teruggevonden in een afgelegen deel van de stad.

Een zoektocht naar de overige vijf ontvoerde burgers is aan de gang.