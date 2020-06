Negen miljoen dollar ingezameld om gezin van George Floyd te steunen HR

02 juni 2020

18u49

Bron: GoFundMe, Business Insider 0 Het internet blijkt gul na een oproep om het gezin van George Floyd (46) te steunen. Zijn broer deed op een GoFundMe-pagina een oproep om geld in te zamelen. Op amper vijf dagen tijd werd meer dan 9 miljoen dollar (8 miljoen euro) ingezameld, en dat bedrag loopt nog op.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De GoFundMe-pagina ‘Official George Floyd Memorial Fund’ werd aangemaakt door zijn broer Philonise Floyd. “Dit fonds is opgericht om begrafeniskosten te dekken, mentale en rouwbegeleiding, reis- en verblijfkosten (Floyd stierf in Minneapolis, maar de familie komt oorspronkelijk uit Houston, red) en om ons gezin de komende dagen te helpen terwijl we op zoek gaan naar gerechtigheid voor George”, meldt de familie. “Een deel van het geld gaat naar de nalatenschap van George en zal gebruikt worden om de zorg en opleiding van zijn kinderen te financieren.”

George Floyd stierf op 25 mei stierf nadat een agent minutenlang met zijn knie op diens nek zat. De rellen in de VS maakten al duidelijk dat veel mensen erdoor geraakt zijn, en dat bijkt ook uit de geldinzameling. Door de wereldwijde aandacht voor de zaak, en nadat ook ex-president Obama er aandacht aan besteedde, doneerden enorm veel mensen geld.

We zijn hierdoor overweldigd Philonise Floyd, broer van George

Philonise Floyd hoopte 1,5 miljoen dollar op te halen. Maar na vijf dagen staat de teller op 9 miljoen dollar, geschonken door zowat 350.000 mensen. “We zijn hierdoor overweldigd”, reageert Philonise Floyd.

Tweede inzameling

Ook George Floyd’s jongere zus, Bridgett Floyd, startte zes dagen geleden een GoFundMe-pagina op. Zij hoopte 5.000 dollar (4.500 euro) op te halen om reis- en andere kosten te dekken. Ze verzamelde intussen meer dan 270.000 dollar (241.000 euro).

Lees ook:

Docent Amerikaanse cultuur Frank Albers: “Het is onder Trump weer helemaal oké om racist te zijn” (+)

Hij wilde scheiding tussen wit en zwart en liet honden los op wie durfde protesteren: dit is de man die Trump afgelopen dagen citeerde (+)

Expert in politiek geweld voorspelt nog erger in de VS: “Er zijn mensen aan het werk die op een burgeroorlog hopen” (+)

Agent aangehouden die knie op nek George Floyd hield



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.