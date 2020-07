Negen militairen komen om bij helikopterongeluk in Colombia IB

22 juli 2020

03u32

Bron: Belga, ANP 0 Bij een helikoptercrash in Colombia zijn zeker negen doden gevallen. Een legerhelikopter stortte dinsdag neer in het zuiden van het Zuid-Amerikaanse land. Dat meldde de Colombiaanse president Ivan Duque tijdens een televisietoespraak.

Het toestel stortte neer in de jungle in het departement Guaviare, waar veel dissidenten van de vroegere guerrillagroep FARC zich schuilhouden. De helikopter kwam deels in een rivier terecht. Zes inzittenden werden gered, maar raakten wel gewond.

In eerste instantie werden elf militairen vermist. Intussen hebben de reddingswerkers negen lichamen geborgen. Naar de twee anderen wordt nog gezocht.

Drugssmokkel

Aan boord waren zeventien soldaten die deelnamen aan een operatie tegen dissidente FARC-leden die het vredesakkoord dat de groep in 2016 met de regering sloot niet respecteren. De dissidenten houden zich schuil in de jungle en houden zich onder andere met drugssmokkel bezig.

De oorzaak voor de helikoptercrash is nog niet bekend, maar het Colombiaanse leger onderzoekt wat er precies met de helikopter is gebeurd. Eerdere ongelukken met helikopters werden in het land vaak veroorzaakt door slecht weer of mechanische problemen. Een enkele keer zaten er bendes of guerrillastrijders achter.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.