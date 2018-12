Negen mijnwerkers omgekomen in Rusland nadat ze ingesloten raakten door brand lva

23 december 2018

06u06

Bron: ANP 1 Negen mijnwerkers zijn om het leven gekomen doordat in de mijn brand was uitgebroken. Reddingswerkers troffen de lichamen verspreid in de mijn aan, meldden de lokale autoriteiten van de regio Perm.

Acht mijnwerkers konden ongedeerd uit de mijn komen, maar een groep van negen zat vast doordat het vuur de uitgang blokkeerde. De mijnwerkers bevonden zich op ongeveer 350 meter diepte. Reddingswerkers konden hen niet tijdig bereiken door de grote hitte en de rook in de kalimijn bij de plaats Solikamsk, in vogelvlucht zo’n 1.200 kilometer van de Russische hoofdstad Moskou. De mijnwerkers waren uitgerust met zuurstofflessen, maar het mijnbedrijf achtte de kans klein dat de mijnwerkers levend uit de mijn konden worden gehaald.

De autoriteiten zijn een onderzoek gestart wegens mogelijke inbreuken op de veiligheidsvoorschriften. Ze stellen dat er onderhoudswerken met beton gepland waren in de mijn. Het is niet duidelijk of die werken verband houden met de brand. Lokale media berichtten dat de brand ontstond door een methaanlek maar dat werd door de autoriteiten tegengesproken.