Negen mijnwerkers omgekomen in Rusland nadat ze ingesloten raakten door brand

23 december 2018

Negen mijnwerkers zijn om het leven gekomen doordat in de mijn brand was uitgebroken. Reddingswerkers troffen de lichamen verspreid in de mijn aan, meldden de lokale autoriteiten van de regio Perm.