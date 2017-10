Negen matrozen van nucleaire onderzeeër ontslagen door gebruik drugs aja

14u08

Bron: ANP, BBC News 0 EPA Een onderzeeër van de Vanguard-klasse, een Britse duikbootklasse waar ook HMS Vigilant bijhoort. De Britse marine heeft negen opvarenden van een nucleaire onderzeeër ontslagen omdat ze cocaïne gebruikten. Ze vielen door de mand toen ze tijdens een stop in de Verenigde Staten een drugstest moesten ondergaan.

De matrozen voeren op de HMS Vigilant, een van de vier duikboten van de Royal Navy die nucleaire Trident-raketten aan boord heeft. Het is niet bekend welke functie de negen zeelieden aan boord hadden. Er is ook geen bewijs dat de opvarenden onder invloed waren terwijl ze aan het werk waren. Hangende het onderzoek is de commandant van de Vigilant van zijn taak ontheven.



De vier nucleaire duikboten van de Britse marine hebben elk acht raketten en veertig kernkoppen aan boord. De vaartuigen worden elk door 135 man personeel bediend. Sinds 1969 heeft Groot-Brittannië op elk moment minstens één nucleaire duikboot die ergens op de wereld op patrouille is.

'No touching' regel

Eerder deze maand werd de kapitein van de duikboot nog ontslagen omdat hij een 'ongepaste relatie' had met een lid van zijn bemanning. Relaties tussen bemanningsleden van verschillende rang zijn verboden aan boord van de duikboot. Dat zou namelijk kunnen leiden tot favoritisme en ondermijnen van bevelen. Relaties binnen dezelfde rang worden wel toegelaten maar er geldt tijdens de missie wel een 'no touching' regel (niet aanraken).