Negen lijken gevonden in bestelwagen in Mexico lva

06 mei 2018

01u15

Bron: Belga, Reuters 0 In het zuiden van Mexico heeft de politie zaterdag negen lijken gevonden in een verlaten bestelwagen. Het gaat om negen van de elf mannen die donderdag in de plaats Tixtla, in de deelstaat Guerrero, werden ontvoerd, zo meldde het openbaar ministerie.

Guerrero is een van de gewelddadigste regio's in Mexico. Rivaliserende drugskartels komen in de deelstaat, waar met name bolpapaver wordt gekweekt voor de productie van heroïne, regelmatig in aanvaring.

Niet alleen in Guerrero, ook in andere delen van Mexico neemt het geweld toe. Het afgelopen jaar was met net geen 30.000 moorden het dodelijkste in de jongste geschiedenis van het land. Sinds 2007 werden er niet minder dan 200.000 mensen vermoord.

De arrestatie van veel sleutelfiguren uit het criminele milieu leidde tot een versplintering van de kartels, waardoor steeds bitterdere territoriumstrijden worden gevoerd.