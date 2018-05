Negen Keniaanse soldaten gedood bij ontploffing in Somalië IB

08 mei 2018

00u26

Bron: Belga 0 In het zuiden van Somalië zijn zondag negen Keniaanse soldaten gedood door een zelfgemaakt explosief. Dat lag langs de kant van de weg en ontplofte toen het Keniaanse konvooi voorbij kwam gereden. Dat heeft de president van Kenia, Uhuru Kenyatta, gisterenavond gemeld.

Kenyatta zegt "geschokt en bedroefd" te zijn. "De missie waarvoor ze alles hebben gegeven, zal worden voortgezet tot de schurken van het terroristische al-Shabaab overwonnen zijn en het Somalische volk weer in veiligheid is", benadrukt de president.

Het konvooi van de Keniaanse soldaten was op weg naar een militaire basis in Dhobley, in de regio Neder-Juba. De aanslag werd opgeëist door de islamisten van al-Shabaab, die zelf beweren vijftien slachtoffers te hebben gemaakt.

Het Keniaanse leger neemt sinds 2011 deel aan de missie van de Afrikaanse Unie in Somalië (Amisom) tegen al-Shabaab, dat banden heeft met al-Qaida. In totaal telt Amisom 20.000 manschappen van naast Kenia ook nog Burundi, Oeganda en Ethiopië.