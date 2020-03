Negen keer meer nieuwe coronabesmettingen buiten China dan in China zelf SVM

02 maart 2020

17u52

Bron: Belga 0 In de voorbije 24 uur zijn elders in de wereld negen keer meer nieuwe coronabesmettingen opgedoken dan in China, het land waar de epidemie uitgebroken is. Dat maakt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vandaag bekend.

Gisteren ging het om 206 nieuwe gevallen in China. Volgens WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus is dit het laagste aantal sinds 22 januari. China krijgt de epidemie steeds beter onder controle.

Zuid-Korea, Italië, Japan en Iran baren momenteel de meeste zorgen, aldus de WHO-topman. In Iran is vandaag een team van de organisatie neergestreken om te helpen de ziekte te bestrijden. Tedros wees er nog eens op dat het virus mits de juiste en rigide maatregelen goed in te dammen is in vergelijking met bijvoorbeeld griep.

Meer dan 130 landen hebben overigens nog geen enkel bevestigd geval. In veel andere is er maar een zeer beperkt aantal besmettingen.

