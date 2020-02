Negen illegale mijnwerkers uit Lesotho "doodgestenigd" in Zuid-Afrika LH

01 februari 2020

16u43

Bron: Belga 0 Negen illegale mijnwerkers uit Lesotho zijn vrijdag in een voorstad van Johannesburg door steniging om het leven gebracht door een groep rivaliserende mijnwerkers, zo heeft de politie vandaag gemeld, die van een "barbaarse daad" sprak.

De politie onderzoekt de moord op negen onderdanen van Lesotho die "betrokken waren in illegale mijnactiviteiten en in Matholeville doodgestenigd werden" door andere illegale mijnwerkers uit Lesotho, een land dat omsloten is door Zuid-Afrika.

De lichamen van de negen slachtoffers "werden in de straten van Matholeville aangetroffen, terwijl een tiende persoon zwaargewond" naar het ziekenhuis werd gebracht, preciseerde de politie in een mededeling.

Blijkbaar brak geweld uit tussen rivaliserende groepen van illegale mijnwerkers in de zone, legde de woordvoerder van de politie, Mavela Masondo, op de televisiezender eNCA uit. Zuid-Afrikaanse veiligheidstroepen lanceerden een klopjacht en de politie ondervroeg zaterdag 87 mensen.

Georganiseerde misdaad

Volgens de Zuid-Afrikaanse Mensenrechtencommissie werken tussen de 8.000 en 30.000 illegale mijnwerkers of ‘zama zamas’ ("zij die hun kans wagen" in het Zoeloe) in Zuid-Afrika. Ze nemen enorme risico's door in tunnels en putten te graven die buiten gebruik zijn. Ondertussen moeten ze ook het toenemende gevaar trotseren van bendes en afrekeningen.

"De illegale ontginning van mijnen is vaak verstrengeld met georganiseerde misdaad. De zama zamas zijn vaak zwaar bewapend, hebben explosieven en leggen hinderlagen tegen werknemers, bewakers en rivaliserende groepen van illegale mijnwerkers", schreeft de Minerals Council South Africa in een rapport.

