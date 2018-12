Negen gewonden nadat man (21) met auto inrijdt op feestvierders in Tokio IB

01 januari 2019

04u15

Bron: The Maininchi, Belga 0 In de Japanse hoofdstad Tokio zijn negen mensen gewond geraakt, onder wie één ernstig, nadat een man doelbewust met zijn wagen inreed op een groep feestgangers die nieuwjaar aan het vieren waren.

Volgens een woordvoerder van de politie had de 21-jarige Kazuhiro Kusakabe zijn huurwagen gebruikt "met de bedoeling om te doden". De aanval vond kort na middernacht plaats in de Takeshitade-straat, in de hippe wijk Harajuku.

Eén van de slachtoffers, een student, raakte door de aanrijding zwaargewond. Hij moest in het ziekenhuis worden geopereerd.

“Wraak voor doodstraf”

Volgens de Japanse zender NHK zou de jongeman aan de politie verklaard hebben dat hij handelde uit wraak voor de doodstraf, zonder meer details te geven. Het is niet duidelijk of hij een bepaalde executie probeerde te wreken of het had over de doodstraf in het algemeen.

De Takeshitade-straat, die voor oudejaar was afgesloten voor alle autoverkeer, is erg populair bij jongeren en wordt beschouwd als het centrum van de mode in Japan. Dagelijks komen er tienduizenden bezoekers.