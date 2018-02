Negen gewonden bij brand op Thais toeristisch eiland, Belgische ambassade ontkent dat Belg gewond raakte JV ADN

07 februari 2018

07u12

Bron: DPA, Belga 2 Bij een brand op het toeristische Thaise eiland Koh Phi Phi zijn negen mensen gewond geraakt. Een medewerker van de hulpdiensten meldde eerst dat daarbij zeker één Belg gewond raakte, maar dat wordt ontkend op de Belgische ambassade in Thailand.

De lokale autoriteiten pasten intussen de balans aan: ze maken nu melding van drie gewonde Thai en zes gewonde toeristen, uit onder meer Brazilië, Argentinië en Israël. De slachtoffers liepen kleine kneuzingen op en zijn naar een plaatselijk ziekenhuis gestuurd, aldus een medewerker van de hulpdiensten.

De brand brak gisteravond laat uit in een restaurant. Daarna verspreidde de brand zich naar aanpalende gebouwen, waardoor sommige toeristen uit ramen moesten springen om zichzelf in veiligheid te brengen. Honderden toeristen en locals probeerden, voor de brandweer aankwam, de brand onder controle te krijgen. Uiteindelijk was in ongeveer twee uur alles geblust. De oorzaak van de brand is nog niet zeker, maar vermoedelijk ligt een gasontploffing aan de oorzaak.

Koh Phi Phi is een een bij buitenlandse toeristen populair eiland dat in de Andamanse Zee ligt, zowat 800 km ten zuiden van Bangkok.

