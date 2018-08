Negen gewonden bij brand in Duits vluchtelingencentrum lva

07 augustus 2018

05u09

Bron: belga, Spiegel 1 In Duitsland is maandagavond in een vluchtelingencentrum in Bergisch Gladbach bij Keulen een brand ontstaan. Daarbij raakten negen mensen gewond, acht van hen zwaargewond, zo meldde de lokale politie.

De brand ontstond in een vrachtcontainer die was omgebouwd tot een onderkomen voor vluchtelingen. Acht van de negen gewonden zijn vluchtelingen, de negende is een bewaker. Ze werden met een rookvergiftiging overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe de brand precies is ontstaan, wordt nog onderzocht.

Het centrum is onbewoonbaar verklaard en de zesenvijftig bewoners werden naar een ander centrum overgeplaatst.