Negen Filipijnse matrozen ontvoerd in Benin IB

04 november 2019

03u11

Bron: Belga 0 Negen Filipijnse matrozen van een Noors cargoschip zijn zaterdag ontvoerd in de haven van Cotonou, de economische hoofdstad van Benin, door vermoedelijke piraten. Dat maakten de autoriteiten gisterenavond bekend.

"Het schip Bonita werd aangevallen op ongeveer 9 mijl van de toegang tot de haven en acht bemanningsleden en de kapitein van het schip werden ontvoerd", klinkt het in een mededeling. Er is een onderzoek gestart en de andere bemanningsleden, die gezond en wel zijn, werden ondervraagd.

Het Noorse bedrijf Ugland dat eigenaar is van het cargoschip bevestigt in een persbericht de feiten. Aan de krant Dagens Naeringsliv verklaarde een woordvoerder dat de negen slachtoffers allemaal de Filipijnse nationaliteit hebben.

De Golf van Guinee, die zich uitstrekt van Kameroen tot Liberia, is een van de de gevaarlijkste maritieme regio's ter wereld. Piraten vallen er regelmatig schepen aan en ontvoeren bemanningsleden voor losgeld. De aanvallen vinden vooral plaats langs de Nigeriaanse kust, waarvan de piraten veelal afkomstig zijn.