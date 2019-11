Negen Europese landen bepleiten CO2-taks voor luchtvaart kv

07 november 2019

19u10

Bron: Belga 0 België en acht andere Europese lidstaten hebben de nieuwe Europese Commissie van Ursula von der Leyen vandaag opgeroepen om de CO2-uitstoot door de luchtvaartsector beter te belasten.

In een politieke verklaring, die werd gepresenteerd in de marge van een bijeenkomst van de Europese ministers van Financiën, wijzen de negen landen erop dat de luchtvaart aan de basis ligt van 2,5 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Maar in vergelijking met andere transportmiddelen draagt de sector onvoldoende bij, vinden ze.

"De luchtvaartsector is vrijgesteld van accijnzen, de internationale vluchten zijn niet onderworpen aan btw, er is geen gecoördineerde belasting op vliegtickets en de economische instrumenten om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen zouden versterkt kunnen worden in de luchtvaartsector", stellen België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Zweden, Italië, Luxemburg, Denemarken en Bulgarije in de verklaring.



De negen landen willen dat de Commissie een Europese regeling uitwerkt die moet leiden tot een prijsstelling die de vervuilingskosten van de luchtvaart beter weerspiegelt. Hoe dat best zou gebeuren, bijvoorbeeld via een kerosinebelasting of een toeslag op de tickets, laten ze in het midden. Wel vragen ze de Commissie rekening te houden met bestaande nationale regelingen en de concurrentiepositie van de sector.

Frans Timmermans, de vicevoorzitter die het klimaatbeleid van de nieuwe Commissie vorm moet geven, beaamde dat de luchtvaart net als andere transportsectoren belast hoort te worden. De Nederlander zegde toe dat de Commissie de zaak meteen "aan boord neemt". De Commissie hoopt op 1 december aan de slag te kunnen gaan.