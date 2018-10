Negen doden, meer dan twintig vermisten door tyfoon op de Filipijnen KVE

31 oktober 2018

13u40

Bron: Belga 0 Op de Filipijnen zijn minstens negen mensen door de zware wervelstorm Yutu om het leven gekomen. Onder de doden bevindt zich ook een vader met drie kinderen van acht tot elf jaar oud. Ze kwamen in het noorden van het Zuidoost-Aziatische eilandenrijk om toen hun huis door een grondverschuiving werd meegesleurd. Dat deelden de autoriteiten vandaag mee.

Gevreesd wordt dat nog minstens 20 mensen onder de brokstukken van ingestorte huizen ingesloten of bedolven zijn.

De tyfoon had de Filipijnen gisteren met windsnelheden van meer dan 140 kilometer per uur bereikt. De zwaarste windvlagen hadden zelfs een snelheid van 230 kilometer per uur.

Verschillende mensen kwamen ook door overstromingen om het leven. Meer dan 38.000 mensen moesten uit de kustgebieden geëvacueerd worden. Meer dan 30 nationale en internationale vluchten werden door de storm afgelast.

