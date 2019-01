Negen doden en “300 vermisten” bij dambreuk en modderstroom Brazilië TT HA

26 januari 2019

11u13

Bron: Belga, ANP, DPA 1 De dodentol na de breuk van een dam van een ijzerertsmijn in Brumadinho, in de Braziliaanse staat Minas Gerais, is opgelopen tot negen. Dat meldt de brandweer. 150 tot 300 mensen zijn nog vermist.

"We hebben negen mensen die zijn overleden. Volgens onze gegevens zijn er ongeveer 300 vermisten", aldus een woordvoerder van de brandweer. Volgens de Braziliaanse krant zijn er zo’n 150 vermisten. Eerder was er sprake van zeven doden en 150 gewonden.

Na de dambreuk heeft een modderlawine de gemeente Brumadinho bereikt. Video's en foto's in lokale media tonen een bruine moddervloed die het woongebied Vila Forteco bereikt heeft en verschillende gebouwen vrijwel volledig bedolven heeft. In het gebied wonen ongeveer 430 mensen, van wie er zeker 279 zijn gered. Dat gebeurde onder andere met helikopters, anderen konden zich op eigen houtje in veiligheid brengen.

Gevreesd wordt dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen. Onder hen zouden veel medewerkers zijn van Vale SA, de exploitatiemaatschappij van de nabijgelegen ijzerertsmijn. De directeur van het bedrijf zei dat van de ongeveer driehonderd werknemers van de mijn er zo’n honderd zijn getraceerd na de dambreuk.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog onduidelijk. President Jair Bolsonaro komt later vandaag poolshoogte nemen in het rampgebied.